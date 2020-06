Loftschlösser bauen

So selbstverständlich Zanat heute in ihren eigenen zwölf Wänden agiert, so unvorhersehbar war dieser Weg für sie noch vor zwei Jahren. Die dreifache Mutter, die jahrelang beim ORF in der Filmförderung arbeitete, war mit ihrem Job stets auf der sicheren Seite, nur nie richtig erfüllt. Nach internen Restrukturierungen und ihrer letzten Karenz spürte sie zunehmend eine Perspektivlosigkeit. "Ich bin am Abend auf meiner Stiege gesessen und hab mich gefragt: Will ich das hier weitermachen? Oder das tun, was ich schon immer machen wollte. Warum soll ich das nicht probieren. Warum eigentlich nicht?"

Am nächsten Morgen kündigt sie. "Dann hat sich alles unglaublich schnell gefügt: Innerhalb einer Woche habe ich diese Immobilie gefunden, den Businessplan geschrieben und ein Kaufanbot gelegt." Einen Teil der Finanzen bringt sie selbst auf, der Rest kommt von der Bank. "This is not a Hotel" schmeißt sie zur Gänze selbst – Putzarbeit inklusive. Einzig Werbung für sich konnte sie noch nicht machen, "dazu hab’ ich noch keine Zeit gehabt. Man muss zuerst was verdienen, bevor man’s ausgeben kann", lacht sie. Das scheint nicht weiter schlimm zu sein. Denn das Konzept dringt auch ohne Werbung zu den Gästen durch. Auf dem Buchungsportal www.booking.com erreicht es nur wenige Wochen nach der Eröffnung mehr als das Hotel Sacher oder Kempinski: 9,8 von 10 Punkten. Und avanciert somit zur bestbewerteten Unterkunft Wiens.