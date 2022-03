2. Der Inhalt

Neben dem eigenen Profil spielen auch die geposteten Inhalte eine zentrale Rolle für die Reichweite. Und bei diesen ist es empfehlenswert, von Anfang an eine klare Strategie zu verfolgen, die sich an drei wesentlichen Fragen orientiert: In welchem Bereich bin ich stark? Wo kann ich fachlich beitragen? Und was will ich beeinflussen? „Wichtig ist es, einen Mehrwert zu erzeugen. Ständig nur das eigene Unternehmen darzustellen, ist zu wenig. Das schätzt die Community nicht und man selbst wird dadurch nicht als Meinungsführer in seinem Bereich wahrgenommen“, sagt Özkisaoglu.

3. Der Dialog

Mit dem Posten eigener Sachlagen ist es auf LinkedIn nicht getan. „Um sich ein großes Netzwerk aufzubauen, sollte man sich auch bei Beiträgen von anderen mittels Kommentaren zeigen“, sagt der Experte. Ein kurzes „Hallo“ oder ein knappes „Dankeschön“ reichen dabei nicht unbedingt aus. „Es gilt auch hier: Kommentieren Sie etwas , das Mehrwert hat.“

4. LinkedIn ist Chefsache

Authentizität und Nahbarkeit sind sowohl bei den eigenen Beiträgen als auch bei den Kommentaren unentbehrlich. Dadurch werden Barrieren abgebaut und es lässt sich leichter in Dialog treten. „Glaubhaft funktioniert das nur dann, wenn der Chef seine Beiträge selbst verfasst und seine persönlichen Gedanken, Einstellungen und Empfindungen preisgibt“ , sagt Özkisaoglu. Von ausschließlich faktenbasierten Texten sei auf LinkedIn ohnehin abzuraten.