Neue Handy-App: Wie Neunjährige zu Finanzprofis werden

Diese Woche wurde sie präsentiert: die neue Lern-App der Oesterreichischen Nationalbank "Meiki". Meiki ist ein fliegendes Sparschwein, das Neun- bis Zwölfjährige begeistern will, den Umgang mit Geld zu erlernen und ein besseres Verständnis für Finanzen zu bekommen. Vom bewussten Konsum bis zur Inflation. Wie das genau funktioniert, ob die Kinder überhaupt ein Interesse daran haben und warum die App auch in der Schulklasse genutzt werden sollte, berichtet Maximilian Estl, Projektleiter im Finanzbildungsteam der OeNB.

KURIER: Die Oesterreichische Nationalbank hat diese Woche eine App namens „Meiki“ herausgebracht. Darin will ein fliegendes Sparschwein Neun- bis Zwölfjährige begeistern, den Umgang mit Geld zu lernen. Eine einfache Aufgabe?

Maximilian Estl: Grundsätzlich kann man sie in ihrer Lebenswelt gut abholen. Sie sind tagtäglich mit Geld in Berührung, egal ob sie schon Taschengeld bekommen oder sich die Schuljause beim Buffet kaufen. Zudem sind sie in dieser Altersgruppe oft schon mit dem Smartphone unterwegs. Unser Ziel war das zu verknüpfen: eine attraktive App in die Hand geben, die Spaß macht und ein Thema aufgreift, für das sie ein Grundinteresse haben.

Braucht es zusätzlich den Umgang mit Bargeld?

Generell ist es wichtig, dass der erste Umgang auch mit Bargeld erlernt wird. Man muss die physische Transaktion haptisch kennenlernen – also etwas hergeben und dafür Ware bekommen. In rein digitaler Form lässt sich dieser Austausch nicht beobachten. Genau da setzt die App an. Sie animiert Kinder in physischer Form zu sparen. In der App lässt sich wiederum das Sparziel dokumentieren und der Fortschritt ablesen.