Leitbetriebe Austria: 20 Unternehmen erhalten eine Auszeichnung

Zahlreiche namhafte Persönlichkeiten aus der österreichischen Wirtschaft- und Medienlandschaft versammelten sich am 4. Juli zum Leitbetriebe Austria Sommerfest. Das Treffen fand gemeinsam mit Schlumberger im Garten der Sektkellerei im 19. Wiener Bezirk statt. „Unser Sommerfest ist jedes Jahr eine schöne Gelegenheit, unsere Leitbetriebe in ungezwungener Atmosphäre zu vernetzen. Der persönliche Austausch ist gerade in Zeiten der Digitalisierung besonders wertvoll“, so Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria.

Neben anregenden Gesprächen, Sektgenuss und kulinarischen Highlights standen auch die Eröffnung einer Kunstausstellung sowie die Zertifikatsverleihung an 20 österreichische Leitbetriebe auf dem Programm. Mit dabei: Bernhard Böhler (Kurator der Ausstellung VERY), Angela Fisher (Künstlerin der Ausstellung VERY), Monica Rintersbacher (Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria) und Benedikt Zacherl (Vorstandvorsitzender Schlumberger), Benedikt Zacherl (Vorstandvorsitzender Schlumberger), Monica Rintersbacher (Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria) und Andreas Gnesda (Beiratsvorsitzender Leitbetriebe Austria).