Lehrlinge: Wie zufrieden sind sie?

Cornelia Haslauer ist im 3. Lehrjahr im Einzelhandel bei Libro tätig. Dass sie die Kindergarten-Schule abgebrochen hat, bereut sie keineswegs. "Ich war mir letztlich sicher, dass ich eine Lehrstelle im Verkauf haben will." Nach der Lehrabschlussprüfung möchte sie Filialleiterin, später einmal Bezirksleiterin werden. "Ich will so schnell als möglich viel erreichen und arbeite auch konsequent daran", so die 19-Jährige. Das schlechte Image der Lehrlinge mache ihr persönlich nicht zu schaffen. "Leider weiß ich aber von Mitschülern, dass man sich in einigen Betrieben keine Zeit für die Ausbildung der Lehrlinge nimmt. Das ist schade", kritisiert sie. Und: "Es ist eine Einstellungssache, wie die Zusammenarbeit verläuft - gefragt sind Verantwortung und echtes Interesse von beiden Seiten."