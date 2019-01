Lehre bei Siemens: Wo die virtuellen Funken fliegen

Panek und seine Kollegen legen aber auch Wert darauf, dass der Stoff in der Theorie sitzt. An diesem Vormittag liest etwa eine Gruppe Elektrotechniker im ersten Lehrjahr in ihren Theoriebüchern, um sich auf eine anschließende Praxisübung an haushaltsüblichen Verteilerkästen vorzubereiten.

60 Prozent der Siemenslehrlinge absolvieren ihre Facharbeiterprüfung mit Auszeichnung, erzählt Panek stolz.