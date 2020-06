Leckeres Auslandssemester

Am anderen Ende der Welt – in Vancouver, Kanada, – geht auch ein anderer Student lieber regional einkaufen. Nämlich zu den sogenannten Straßenfarmen. Martin Schauhuber begeistert sich in seinem Bericht für ein einzigartiges Bio-Projekt, bei dem vier riesige Gärten für den Obst- und Gemüseanbau mitten in die Stadt gebaut wurden: die „Sole Food Street Farms“. Das Besondere: hier arbeiten Menschen ohne Obdach oder ohne Arbeit, das Unternehmen unterstützt sie so bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Um Bio auch für Menschen, die nicht so viel Geld dafür ausgeben können oder wollen, zugänglich zu machen, führt „Sole Food Street“ demnächst eine „pay-what-you-can“ („zahle so viel du kannst“) Niederlassung ein. Wer generell lieber mehr zahlt, geht in Vancouver am besten zur größten Bio-Supermarktkette der Welt: Whole Foods.