Lebensmittelinspektor: „Es gibt keinen Betrieb ohne Mangel“

Welche sind die häufigsten Vergehen?

Dort wo mehr Personal arbeitet oder das Personal nicht weiß, was es tut. Etwa wenn es die Kühltemperatur von Milch prüft und gar nicht weiß, was die ideale Temperatur eigentlich wäre. Deshalb fällt immer in unsere Beurteilung, wie viele Leute in einem Betrieb arbeiten. Je mehr es sind, desto häufiger wird kontrolliert.

Über den Besuch des Inspektors freuen sich vermutlich die Wenigsten. Ist man quasi der Schwarzkappler der Lebensmittelbranche?

Die Meisten sind sehr höflich, bei den Wenigsten führt es zu Debatten, denn im Lebensmittelrecht ist eindeutig geregelt: wenn eine Kontrolle verweigert wird, kann diese sofort mit Unterstützung der Polizei erzwungen werden. Das kommt im Jahr zwei bis vier Mal im Jahr vor, öfter nicht.