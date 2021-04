Einführung in die Welt der Personalpsychologie

Statt sich an Erkenntnissen der Forschung zu orientieren, folge man in Personalabteilungen oft lieber Modethemen. Das müsse geändert werden. Der Meinung ist Wirtschaftspsychologe Uwe Peter Kanning. Deshalb gibt er eine Einführung in das Feld der Personalpsychologie und zeigt, wie man theoretische Überlegungen in der Praxis anwenden kann.

Uwe Peter Kanning: Crashkurs Personalpsychologie. Organisations- und arbeitspsychologische Grundlagen für die Praxis. Haufe Lexware, 29,40 Euro