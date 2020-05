Die gute Nachricht: Es gibt auch in der Zeit der höchsten Arbeitslosigkeit offene Stellen. Auch, wenn es deutlich weniger sind als noch vor einem Jahr. „Es wird wohl lange dauern, bis wir bei den offenen Stellen das Vorjahresniveau wieder erreichen“, sagt Herbert Buchinger, Vorstand des Arbeitsmarktservice Österreich ( AMS). 53.846 sofort verfügbare Stellen gibt es aktuell in Österreich, meldet das AMS. Die meisten im Bereich Dienstleistungen, Handel und Bau. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 26.442 Stellen weniger – die Zahlen spiegeln klar die Krisensituation auf dem heimischen Arbeitsmarkt wider. Buchinger will aber optimistisch bleiben: „Ich gehe davon aus, dass die offenen Stellen mit der Lockerung der Corona-Vorschriften auch relativ rasch wieder steigen werden.“

Die vor einer Woche gestartete KURIER-Aktion „Wir stellen ein“ hat für viel positives Aufsehen gesorgt. In der Vorwoche haben wir bereits über 2500 offenen Stellen gezeigt, in dieser Samstag-Ausgabe legen wir noch einmal kräftig nach: 21 Unternehmen und hunderte offene Stellen, in verschiedenen Branchen, Regionen und auf allen Ebenen, warten auf den folgenden Seiten auf Sie.

Wenn auch in Ihrem Unternehmen MitarbeiterInnen gesucht werden, bitte schreiben Sie an: sandra.baierl@kurier.at. Wir helfen gerne bei der Vermittlung. Denn gemeinsam schaffen wir mehr.