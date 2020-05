Das hat niemand für möglich gehalten: Der österreichische Arbeitsmarkt stürzte diese Woche auf ein Rekordtief. Nie zuvor seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es so viele Arbeitslose – und damit verbunden, so viele Einzelschicksale und Menschen, die ohne Beschäftigung und geregeltes Einkommen sind. 571.477 Menschen waren im April ohne Job, ein Plus von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hinzu kommen 1,2 Millionen Menschen in Kurzarbeit, deren Wiedereingliederung in die Firmen erst noch bevorsteht.

Arbeitslosigkeit könnte 2021 sogar noch schlimmer werden

Für AMS-Chef Herbert Buchinger eine massive Delle, die so schnell auch nicht wieder zu reparieren ist. "Die Behinderungsmaßnahmen für die Wirtschaft sind akut da, weil die Betriebe nicht so agieren können, wie sie wollen“, sagt er im Gespräch mit dem KURIER. Eine Vorhersage, wie lange die Effekte der Corona-Krise nachwirken werden, sei schwierig. "Wenn die gedrosselte Konjunktur mit der Winterarbeitslosigkeit zusammenfällt, könnte es Anfang 2021 sogar noch höhere Arbeitslosenzahlen geben“, so der Experte.

KURIER-Aktion: Wir stellen ein!

Dass nicht alles hoffnungslos ist,zeigt die neu gestartete Initiative des KURIER. Vergangenen Samstag riefen wir im JOB & BUSINESS auf, Firmen, die jetzt Personal suchen, sollten sich bei uns melden. Das Echo ist überwältigend – täglich bekommen wir E-Mails von Unternehmen, die einen, fünf, 50 oder sogar hunderte Mitarbeiter suchen. Tino Wieser etwa, Vorstand von Palmers und Geschäftsführer der neu gegründeten Hygiene Austria, sucht aktuell 60 Mitarbeiter für die Produktion in Wiener Neudorf. "Wir haben innerhalb weniger Wochen die still gelegte Halle wieder zum Leben erweckt, produzieren dort gemeinsam mit Lenzing 250.000 Gesichtsmasken pro Tag“, erzählt Wieser im Interview. Als Unternehmer sehe er es als Pflicht, neue Umsätze zu generieren und die Leute weiter zu beschäftigen. "Wir haben uns mit dem AMS zusammengetan – suchen vor allem höher qualifizierte Leute wie Maschinenführer und Anlagenbediener“, sagt Tino Wieser.

REWE sucht 1881 Mitarbeiter

Auch REWE Group in Österreich hat immens hohen Personalbedarf. "Schon während der Krise haben wir 3600 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt“, erzählt Christoph Matschke, Vorstand der REWE International AG und für Personalagenden zuständig. Die REWE Group gehöre zu den "wichtigen Infrastrukturbetrieben“, die Versorgung der Bevölkerung hänge am Lebensmittelhandel. "Aktuell haben wir 1881 offene Stellen und 650 offene Lehrstellen“, so der Vorstand. Viele Jobs würden in den Filialen warten, aber auch in Verwaltung, Logistik und bei Führungspositionen.

Große, mittlere und kleine Betriebe suchen

Auch beim Tabakkonzern Philipp Morris expandiert man und baut gleichzeitig das Unternehmen um. "Dafür suchen wir qualifiziertes Personal“, sagt Alexander Schönegger, Geschäftsführer von Philipp Morris Österreich. Zunehmend würde man den Betrieb digitalisieren, Hierarchien flach halten, nur noch in Projektteams arbeiten. "Das ist für Mitarbeiter attraktiv, wir haben einen guten Ruf als Arbeitgeber“, wirbt Schönegger.

Aber nicht nur große Konzerne suchen nach Verstärkung. Auch Klein- und Mittelbetriebe brauchen Mitarbeiter und Fachkräfte, die – trotz der hohen Arbeitslosigkeit – offenbar nicht so leicht zu finden sind. Dabei ist eine rasche Rückkehr in den Arbeitsmarkt für Arbeitssuchende ein Gebot der Stunde: Je länger man sucht, desto schwieriger wird die Vermittlung, heißt es aus dem AMS.

Herbert Buchinger befürchtet, dass es künftig eine höhere Sockelarbeitslosigkeit geben könnte, dass also die Arbeitslosenzahlen auch nach der Wirtschaftserholung höher sein könnten als vor der Krise. "Wenn viele Arbeitskräfte freigesetzt werden, dann sind auch viele dabei, die schwierig wieder zu integrieren sind. Und: die Unternehmen haben derzeit noch mehr Druck, zu rationalisieren und zu digitalisieren“, sagt Buchinger.

Aber die Chance auf Arbeit ist da. Auf allen Ebenen und in allen Regionen gibt es Firmen, die jetzt Mitarbeiter suchen. Wir stellen Sie ab heute vor. Denn gemeinsam schaffen wir mehr.