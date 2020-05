KURIER-Aktion: Wir stellen ein! Teil 3

Österreich erholt sich langsam aus dem bedrängenden Würgegriff des Coronavirus. Und auch der Arbeitsmarkt gewinnt langsam wieder an Fahrt. Die Arbeitslosenzahlen haben sich trotz Rekordhochs leicht erholt, aber immer noch sind in Österreich über eine halbe Million Menschen ohne Job, 1,3 Millionen in Kurzarbeit.

Der KURIER hat mit seiner Aktion: Wir stellen ein! Unternehmen, die Mitarbeiter suchen, gebeten, sich bei uns zu melden. Und auch in Woche drei der großen KURIER-Aktion erreichen uns viele E-Mails von Unternehmen, die trotz Krise Mitarbeiter suchen. Es gibt sie also: große, mittlere und kleine Betriebe, die freie Stellen haben und jetzt einstellen. Und zwar quer durch alle Bereiche und Qualifikationen. Von der hoch qualifizierten Führungskraft bis zur Aushilfskraft ist alles vertreten. Wir holen Sie weiterhin vor den Vorhang. Braucht ihr Unternehmen Mitarbeiter - schreiben Sie uns! diana.dauer@kurier.at