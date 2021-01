Krisensichere Arbeit: Drei Jobprofile für Berufseinsteiger

Die „Pflege mit Matura“ bietet eine qualifizierte Berufsausbildung als Pflegefachassistenz

Als Pflegefachassistenz unterstützt man ältere Menschen und Pflegebedürftige in ihrem Tagesablauf. Körperpflege, Ernährung und die Überwachung medizinischer Basisdaten gehören genau so zu den Aufgaben wie Zuhören und wertvolle Zeit schenken. Die Ausbildung „Pflege mit Matura“ dauert 5 Jahre.

Bewerbung: Während der achten Schulstufe bewirbt man sich direkt bei einer Schule, die „Pflege mit Matura“ anbietet. In Wien ist das die bafep21 in der Patrizigasse und das Ausbildungszentrum der Caritas in der Seegasse. „Das Auswahlverfahren an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege ist zweiteilig und besteht aus einer schriftlichen Testung und einem Gespräch. Jährlich werden dann pro Lehrgang maximal etwa 30 Bewerberinnen aufgenommen“, sagt Esther Matolycz, Direktorin der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Schlachthausgasse.

Karriere: Da ein hoher Bedarf an Pflegefachkräften besteht, sind die Jobchancen sehr groß. „In dem Beruf sind vor allem soziale Kompetenzen, Empathie und kommunikative Fähigkeiten wichtig“, so Matolycz. Arbeiten kann man in einem Krankenhaus, Altersheim, in der Hauskrankenpflege, in Tageszentren oder im Behindertenbereich.

Als Pflegefachassistentin mit Matura kann man anschließend noch ein Studium dranhängen und sich so noch weiter spezialisieren (Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege) oder einen zusätzlichen Weg einschlagen (Management). Das Einstiegsgehalt liegt laut Kollektivvertrag bei 1850 bis 1960 Euro brutto. „In der Pflege zu arbeiten ist krisensicher und ein vielseitiger Beruf, er ist aber auch emotional sehr anstrengend.“

Informationen unter: www.awz-wien.at/p/pflege-mit-matura

Mit Liebe zu den Waren und Kunden