Können Arbeitnehmer drei Wochen Urlaub am Stück durchsetzen? Das sagt das Urlaubsgesetz

Der Sommer steht vor der Tür: Damit beginnt für viele die schönste Zeit des Jahres. Abschalten und Urlaub nehmen ist angesagt. Was aber, wenn der Vorgesetzte den Antrag ablehnt, sein Okay nur für zwei anstatt der heiß ersehnten drei Wochen gibt oder Sie auch im Urlaub erreichen will? Florina Thenmayer, Arbeitsrechtsexpertin bei der Rechtsanwaltskanzlei DORDA, hat die wichtigsten Fragen beantwortet:

Wie ist der Urlaub geregelt?

Gesetzlich geregelt sind die Bestimmungen im Urlaubsgesetz. Dieses gilt für Arbeitnehmer aller Art, deren Arbeitsverhältnis auf einem privatrechtlichen Vertrag beruht. Der Anspruch auf Urlaub beträgt dabei grundsätzlich fünf Wochen. Nach 25 anrechenbaren Dienstjahren bei einem Arbeitgeber hat man Anspruch auf sechs Wochen.

Kann der Arbeitnehmer Urlaub einseitig durchsetzen?

Wann und wie lange ein Urlaub stattfindet, ist grundsätzlich immer Vereinbarungssache zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. In Ausnahmefällen kann Letzterer den Urlaub aber auch einseitig gerichtlich durchsetzen. "Das ist dann möglich, wenn im Betrieb ein Betriebsrat besteht, der gewünschte Urlaub mindestens zwei Wochen beträgt und der Arbeitnehmer den Arbeitgeber mindestens drei Monate im Voraus über seinen Urlaubswunsch informiert hat", sagt Thenmayer.

Kommt selbst nach Einbeziehung des Betriebsrats keine Einigung über den Urlaubsverbrauch zustande, kann der Arbeitnehmer den Urlaub einseitig antreten. Allerdings kann dann der Arbeitgeber zwischen sechs und acht Wochen vor dem gewünschten Termin diesen noch gerichtlich bekämpfen. "Wenn er das macht, sollte der Arbeitnehmer nicht auf Urlaub gehen", so die Expertin. Widrigenfalls trägt der Arbeitnehmer das Risiko eines für ihn ungünstigen Verfahrensausgangs.