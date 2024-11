Lehrberuf Klimagärtner: Wie sich eine Berufsschule dem Klimawandel anpasst

Ab dem 27. Januar 2025 wird an Ihrer Berufsschule ein neuer Lehrberuf angeboten. An einer Wiener Berufsschule kann man sich demnächst zum Klimagärtner ausbilden lassen. Mario Steininger, Direktor der Berufsschule für Gartenbau und Floristik, die den neuen Lehrberuf anbietet, erklärt, was es mit dieser Ausbildung auf sich hat.

KURIER: Was macht ein Klimagärtner, Herr Steininger?

Mario Steininger: Ein Klimagärtner kümmert sich in urbanen Siedlungsbereichen um Fassadenbegrünung, Dachbegrünung, das Errichten von Bewässerungsanlagen, die Versickerungsfähigkeit von Oberflächen und um die Abkühlung in der Stadt. Wir haben coole neuartige Konzepte, die wir unseren Schülern beibringen wollen. Wien ist da wirklich ein Vorreiter.