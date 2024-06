KitzSummit 2024: Gleicht KI die fehlenden Mitarbeiter aus?

„Keine Weltregion braucht die Künstliche Intelligenz stärker als Europa“, ist Kirsten Rulf, Partner von BCG im Berliner Büro, sicher. „Weil das die einzige Chance ist, den Fachkräftemangel abzufedern“, führt die Tech-Expertin weiter aus.

28.000 Fachkräfte würden in Österreich allein in der IT fehlen, Zigtausende in anderen Bereichen. In Europa fehlen insgesamt Millionen Arbeitskräfte. „Und nichts wird nachkommen, weil uns selbst die Lehrer fehlen, die diese Fachkräfte für die Zukunft ausbilden könnten“, benennt Rulf das brennende Problem der fehlenden Mitarbeiter.

Die BCG-Managerin berät weltweit Kunden zum Einsatz von Responsable AI und Generativer KI. Sie war auch Leiterin der Digital- und Datenpolitik im Deutschen Bundeskanzleramt. Zudem Beraterin von Angela Merkel und Olaf Scholz und in die Verhandlungen zum AI-Act involviert.