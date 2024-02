Es ist Ski-Hochsaison in Kitzbühel. Die Menschen tummeln sich aber nicht nur in der Alpen-Metropole, sondern auch zwei Gemeinden weiter, in Jochberg. Jeden Freitag, kurz vor 16 Uhr, lässt sich beobachten, wie Einheimische, Urlauber und Zweitwohnsitzer den Grünthalweg hinaufspazieren und den am Bach gelegenen Hühnerstall passieren. Ihr Ziel: die Metzgerei „Wild & Fein“, die nur einmal die Woche ihre Pforten öffnet – dafür „open end“, also ohne vorgegebene Schließzeit.

„Des is a Geheimtipp offensichtlich“, sagt ein Herr beim Betreten der Metzgerei, die wie kein herkömmliches Geschäftslokal anmutet. Die Glasvitrinen und das schön zur Schau gestellte Fleisch sucht man vergebens. Stattdessen baumeln Fleischerhaken von der Decke, Geräte zum Verarbeiten der Produkte säumen den Raum, der Geruch von frischem Speck liegt in der Luft. Schnell wird klar: Man befindet sich direkt in der Produktionshalle des Meisters.