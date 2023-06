Kitz Summit: Große Themen im Schatten der Berge

Eines muss man Unternehmerin und Netzwerkerin Gabi Spiegelfeld lassen: Was sie in die Hand nimmt, funktioniert. Nachdem sie in den vergangenen Jahren schon den Salzburg Summit zu Höhenflügen begleitete, die Zusammenarbeit aber beendet wurde, macht sie jetzt ihr eigenes Ding in Kitzbühel. Das Format des Kitz Summit: 150 handverlesene Gäste, grandios zusammengesetzte Podien und spannende Diskussionen zu wichtigen Themen unserer Zeit.

Abgerundet wurde das Programm mit Sport, Dinner und Netzwerken im informellen Kreis. Partner der Veranstaltung ist Christian Harisch, CEO Harisch Hotels; strategischer Partner und Hauptsponsor ist PWC.