Keine Panik vor der STEOP

Damit ist Cristall nicht alleine. Zwar hat sich die Uni Wien erweichen lassen, eine dritte Antrittsmöglichkeit für die STEOP-Prüfungen zu schaffen – allerdings nur für jene, die nur bei einer Prüfung gescheitert sind. Die JKU Linz ist somit die einzige Uni in ganz Österreich, bei der man nach zwei negativen Prüfungsantritten gesperrt wird, alle anderen erlauben einen dritten Versuch. "Wir haben ein breites Lehrangebot im Rahmen der STEOP und daher nur zwei Antrittsmöglichkeiten", begründet Herbert Kalb, Vizerektor für Lehre, die Entscheidung. Kalb meint, damit erfülle die STEOP auch ihren Sinn – nämlich Orientierung fürs Studium zu geben. An der JKU will man bei den zwei Antritten bleiben.

Die Vizerektorin der Uni Wien Christa Schnabl verteidigt die STEOP, sie diene als "Brücke ins Studium", die Studierenden würden so merken, ob das Studium das Richtige für sie ist. Die Prüfungsaktivität unter den Studis sei erhöht worden. Nur 273, also zwei Prozent der Studierenden in der STEOP, seien im Studienjahr 2011/’12 von ihrem Studium ausgeschlossen worden. Ihnen bleibt nur der Neuanfang: Entweder ein anderes Studium wählen oder an eine andere Uni wechseln. In Wahrheit will die Uni Wien den Massenansturm über die STEOP regeln, wie Rektor Heinz Engl bei einer Pressekonferenz unumwunden zugab. In Fächern mit schlechten Betreuungsrelationen wie Biologie oder Wirtschaftswissenschaften sollte bisher keine Prüfung über die Aufnahme entscheiden, sondern die Absolvierung der STEOP plus die Festlegung einer bestimmten Anzahl von Studienplätzen.

Vergangene Woche wurden die Gerüchte um Zugangsbeschränkungen in diesen beliebten Fächern aber mehr oder minder bestätigt: Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle stand am Donnerstag laut eigener Aussage bereits kurz vor einer Einigung mit SP-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl über Beschränkungen. Ob es sich wie spekuliert tatsächlich um die Fächer Architektur, Biologie, Pharmazie, Informatik und Wirtschaftswissenschaften handelt, war zu Redaktionsschluss nicht bekannt. "Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie die Regierung die Bildungschancen junger Menschen zerstört", kündigt die ÖH Widerstand an. Die ÖH spricht sich naturgemäß auch stark gegen die STEOP aus. Sie diene nicht der Orientierung im Studium, sondern werde als Knock-out-Phase missbraucht. Die Studierenden würden unter Druck gesetzt "und die häufig eingesetzten Multiple Choice Prüfungen sind didaktisch absolut nicht dazu geeignet, die Eignung für ein Studium festzustellen", so ÖH-Generalsekretär Peter Grabuschnig. Aber auch Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle gehört zu den Skeptikern: "Das heutige Modell ist unehrlich, es war ein Kompromiss, den meine Vorgängerin ( Beatrix Karl, Anm.) eingehen musste", sagt er im KURIER-Gespräch.