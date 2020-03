„Keine g’mahte Wies’n für Akademiker“

So war die Wirtschaftsuniversität in den 1960er-Jahren

Die heutige Wiener Wirtschaftsuniversität war in ihrer Geschichte auf unterschiedlichen Standorte beheimatet, die Gebäude wuchsen mit der Studierendenzahl. 1898 als Exportakademie im Palais Festetics in der Berggasse, 9. Bezirk, gegründet. 1916 Umzug in das neu errichtete Gebäude in der Franz-Klein-Gasse, 19. Bezirk. 1975 wurde die Hochschule für Welthandel offiziell in Wirtschaftsuniversität Wien umbenannt, und wurde dadurch zur WU. Von 1982 bis Anfang 2013 hatte sie ihren Sitz in der Althanstraße. 2013 zog die Wirtschaftsuniversität in den neuen WU-Campus am Wiener Prater.

Im Wintersemester 1964/65 gab es insgesamt 4.313 Studenten, 842 davon waren Frauen, also zirka 20 Prozent. Damals gab es vier unterschiedliche Studienrichtungen, die man ab 1967/68 mit Magister abschließen konnte.