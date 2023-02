Kein Tagespass mehr: Mit dem Handy auf die Skipiste

Noch ist es der traditionelle Skipass mit dem man sich in √Ėsterreich Zutritt zu den heimischen Skigebieten verschafft. Das k√∂nnte sich bald √§ndern, denn jetzt soll das Skiticket am Smartphone das herk√∂mmliche Ticket abl√∂sen.

Zutritt nur mit Smartphone

Das 1998 in Salzburg gegr√ľndete Unternehmen Axess hat nach einer dreij√§hrigen Testphase in verschiedenen Skigebieten nun die ersten Standard-Systeme in Europa und USA in Betrieb genommen. Ein drittes wird zurzeit in Vall de Nuria, Spanien installiert.

Das Skiticket kann am Handy gespeichert werden und funktioniert wie jedes bisherige RFID-Ticket. Der Skifahrer kann mit dem Handy in der Ski Jacke kontaktlos durch das Gate zum Lift gehen.

Der Kauf erfolgt im Onlineshop, gespeichert wird das Ticket in der Axess SkiWallet App. Der Vorgang soll dem Kauf eines Flugtickets, einer Konzertkarte oder jedem anderen digitalen Ticket gleichen.

Sobald der Skifahrer in den Lesebereich des Gates tritt, verbindet sich das Handy automatisch via Bluetooth und das Ticket wird √ľberpr√ľft. Nach der Freigabe √∂ffnet sich das Gate und gew√§hrt Zutritt. Das Handy bleibt w√§hrenddessen in der Jacke.

‚ÄěDie neuen Gates werden schon bald zum Standard werden‚Äú ist sich Josef Fischer, Leiter der Hardware-Entwicklung von Axess AG, sicher.