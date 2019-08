Kein hitzefrei für Dresscodes im Job

Es ist werktags und die Wetter-App kündigt mal wieder über 30 Grad im Schatten an – Anzughose und Hemd hängen schon griffbereit am Bügel. An solchen Tagen ist in der Geschäftswelt wohl keiner ein großer Fan von Kleiderregeln. Aber leider gibt es auch bei Hitzerekorden in Sachen Dresscode keinen größeren Spielraum.

Die Regeln sind einfach, aber streng: Kurze Hosen, Flip-Flops und Spaghetti-Träger sind im Beruf ein No-Go. „ Im Business-Kontext zählt der erste Eindruck und der wird innerhalb von Sekunden gebildet", sagt Image- und Stilberaterin Bettina Kohlweiss. Besser, man bewegt sich innerhalb der Grenzen des Möglichen. Und das kann folgendermaßen ausschauen:

Klassisches Business mit Kontrast

Wolfgang Deutschmanns Unternehmen Rockets Holding zählt zu den größten Crowdfunding-Plattformen Österreichs und so hat der CEO beruflich gleichermaßen mit jungen Start-ups und konservativen Branchen zu tun. Seine Outfit-Wahl bewegt sich damit stilistisch dazwischen: