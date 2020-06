Karrieren bis in alle Ewigkeit

80,7 Jahre. So lange leben Österreicher im Schnitt. Das durchschnittliche Alter, mit dem wir uns in den Ruhestand verabschieden, liegt bei 58,5 Jahren. Die 22,2 Jahre die dazwischenliegen machen Sorgen. Denn sie kosten Geld. Viel Geld.

Wie kann man Ältere länger aktiv am Arbeitsmarkt halten – das ist die Frage. Die Antwort fehlt. Noch. Aubrey de Grey ist einer, der darüber nachdenkt und zwar im großen Stil. "Warum bezahlen wir Leute ab 65 für das Nichtstun? Weil sie uns leid tun. Weil wir wissen, dass sie bald krank werden und sterben", sagt der britische Biogerontologe. Ein Problem, das er lösen will. "Was, wenn Altern einfach die schlimmste Krankheit im menschlichen Leben ist – und was, wenn das heilbar ist?", fragt er sich und in die Welt.

Trifft man Aubrey de Grey, so weiß man auf den ersten Blick: Wenn er vom Ende des Alterns spricht, dann meint er damit nicht Äußerlichkeiten. Der in Cambridge ausgebildete Vordenker in Sachen ewig jung und gesund gibt sich keinem Jugendkult hin. Bis zum Bauch reicht der Bart, über den er sich immer wieder streicht. Die grauen Haarsträhnen sind nicht zu übersehen, ebenso wenig die Rötungen der Haut.

Innerlich aber brennt der wissenschaftliche Leiter der kalifornischen SENS Foundation mit jugendlichem Feuer, wenn er von den ihm entwickelten Strategien zur Bekämpfung des Alterns erzählt. Altern, so de Grey, kann man wie eine Krankheit auf ungünstige biochemische Prozesse zurückführen. Diese könnte man durch regelmäßige Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen rückgängig machen. Anders als Kollegen – der österreichische Arzt Johannes Huber etwa schrieb schon 2005 sein Buch "Das Ende des Alterns" – setzt er aber nicht auf Dinner Cancelling, grünen Tee und Jogging. Reparatur statt Prävention ist sein Motto. "Wie bei Oldtimern, die wurden auch nicht gebaut um heute noch zu fahren – tun es aber trotzdem", erklärt er.