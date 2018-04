Karriere-Ratgeber: Nutzlos, aber nett

Es gibt sie doch: Bücher mit Wirkung

Klassiker für Selbstmanager Es ist einer der Langzeitklassiker: „Die 7 Wege zur Effektivität“ von Stephen R. Covey, zum ersten Mal erschienen im Jahr 1989. Auch wenn sich die Welt in den vergangenen fast 30 Jahren drastisch verändert hat und komplexer wurde, hat dieses Buch – inzwischen in der 37. Auflage – nicht an Aktualität eingebüßt. Denn es geht laut Covey bei einem effektiven Leben um Charakter, Vertrauen und Kompetenz. Darum, das eigene Leben selbst in die Hand zu nehmen und nicht irgendjemandem die Schuld in die Schuhe zu schieben. Wie das gelingen kann, erklärt er im Buch.

Wegweiser für Frauen Sheryl Sandberg ist eine der -Frauen, bei denen man sich fragt, wie sich das alles ausgehen kann: Sie ist Geschäftsführerin von Facebook und Mutter zweier Kinder. In „Lean in“ erzählt sie von ihrem Werdegang und ermutigt Frauen, mehr aufzubegehren, um in die Führungsetage zu kommen. Sie rät, eine Karriere anzustreben und sich nicht in ein Rollenbild gießen zu lassen. Interessant ist, dass sie einige Jahre nach der Veröffentlichung von „Lean in“ 2012 eingestehen musste, dass sie in diesem Buch von ihrer privilegierten Situation ausgegangen ist und die Lebenswelt von Frauen in einem schwierigeren Umfeld zu wenig berücksichtigt hat.

Gurutipps für Führungskräfte Ein Buch auszuwählen, das für alle Manager passt, ist unmöglich. Dafür gibt es zu viele – Manager wie Bücher. Wir konnten uns für einen Autor entscheiden, der als Guru gilt und viele Bestseller geschrieben hat: Reinhard Sprenger. In dem Jubiläumsband anlässlich seines 60. Geburtstags „An der Freiheit des Einzelnen kommt keiner vorbei“ wurden Ausschnitte aus seinen wichtigsten Werken gebündelt.

Leitfaden für Sinnsuchende Irgendwann stellt sich jeder die Frage: „War’s das?“ Man hat einen guten Job, mag die Kollegen, doch etwas fehlt. So war es auch bei Simon Sinek. Bei ihm war es der Enthusiasmus, der abhandengekommen war. Und er fragte sich: „Warum tue ich das, was sich tue, eigentlich?“ Das ist laut dem jungen New Yorker Autor Sinek die alles entscheidende Frage für Inspiration und Erfolg – den persönlichen und den der Firma.

Bestseller für Gründer Bill Aulet ist vom Fach: Er ist Geschäftsführer im Martin Trust Center for Entrepreneurship am MIT und Dozent an der Sloan School of Management. In seinem Buch „Startup mit System. In 24 Schritten zum erfolgreichen Entrepreneur“, klärt er alle Fragen rund um das Thema Start-ups ab. Zum Beispiel: Was kann man für seine Kunden tun? Wie verdient man Geld mit dem Produkt? Wie stellt man sicher, dass die Firma wächst.

Antworten für Hinterfragende Wer wissen will, wieso wir unter Druck versagen oder warum das Gehirn ohne Zahlen besser rechnen kann, ist mit der Lektüre „Irren ist nützlich. Warum die Schwächen des Gehirns unsere Stärken sind“ bestens beraten. Der junge Neurowissenschaftler, Biochemiker und Science Slammer mit wilder Frisur Henning Beck erklärt in diesem Buch anschaulich und witzig, wie unser Gehirn funktioniert, wieso es Fehler macht und es genau deswegen tadellos funktioniert.

-Andrea Hlinka