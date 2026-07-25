Kopf, Hände, Herz: Welche Fähigkeiten die KI nicht ersetzen kann

Wenn Bill Gates sagt, dass nur drei Jobs nicht von der Künstlichen Intelligenz (KI) übernommen werden können, dann ist das ein radikaler, vielleicht übertriebener Ansatz. Der Microsoft-Gründer sieht nur Programmierer, Energieexperten und Biologen als jene, die am ehesten verschont bleiben. Alle anderen: Müssen sich anhalten, sollten mehr können, als die Künstliche Intelligenz je können wird.

Tatsächlich sehen wir die Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt in Form von Kündigungen jeden Tag. Angetrieben wird dieser Umbau von Wirtschaft und Industrie durch die starke Automatisierung, durch diverse Weltkrisen und die stotternde Konjunktur. Was geht also noch, heute und in Zukunft? Welche Arbeit bleibt, wenn sämtliche repetitiven Tätigkeiten automatisiert und dem Menschen weggenommen werden?