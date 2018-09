Karriere im Verkauf: So gelingt der Ein-, Auf- und Umstieg

Dass eine Karriere im Verkauf gute Gehalts- und Aufstiegschancen bietet, ist heute längst kein Geheimnis mehr. „Verkaufs- und Vertriebsmitarbeiter werden extrem stark nachgefragt. Das hat sich in den vergangenen Jahren abgezeichnet und wird auch in Zukunft so sein“, sagt Robert Koenes, Geschäftsführer der Personalberatung Iventa International Management Consulting. Nicht selten würden Headhunter eingesetzt, um die Guten abzuwerben. Vor allem Frauen seien gefragt. Sie gelten als besonders empathisch und diplomatisch.

Unabhängig vom Geschlecht: „Es gibt einen Fachkräftemangel“, beobachtet auch Sieglinde Martin, Leiterin des Instituts für Kommunikation, Marketing & Sales an der FHWien der WKW. Von den überwiegend weiblichen Studierenden an ihrem Institut ziehe es geschätzt zwei Drittel anfangs eher ins Marketing. „Viele sehen nicht gleich, welche spannenden Karrierewege der Verkauf bietet. Sales haftet immer noch das alte Klinkenputzerimage an.“

Variables Gehalt

Dabei sei nicht zuletzt der Verdienst besser als im Marketing. Denn das begrenzte Arbeitskräfteangebot treibt die Einkommen nach oben. Ein Verkäufer mit zwei bis drei Jahren Berufserfahrung könne – inklusive Boni – mit einem Jahresgehalt von 60.000 bis 70.000 Euro brutto rechnen, sagt Koenes. Je nach Branche legen die Topgehälter auch bei 150.000 Euro und mehr. Die mache freilich den Unterschied: „In Pharma oder IT ist das Entgelt besonders hoch.“

Bei Aus- und Weiterbildung geht der Trend neben der von vielen Arbeitgebern verstärkt geforderten Mehrsprachigkeit in erster Linie Richtung Digitalisierung. „Hier entstehen Jobs an der Schnittstelle zwischen Verkauf und IT“, sagt Sieglinde Martin. Das zeigt sich auch in der dualen Ausbildung. Klassische Lehrberufe wie Einzelhandels-, Büro- oder Großhandelskauffrau und -mann wurden heuer um die ersten E-Commerce-Kaufleute ergänzt.

Speziell der Handel setzt auf Lehrlinge. Alleine die großen Einzelhändler Spar und REWE bilden aktuell 2295 beziehungsweise 1700 aus. Und im Vertrieb? Personalprofi Koenes: „Ich kenne Vertriebsspezialisten, die mit einer Lehre begonnen haben und heute Teams von 20, 30 oder gar 100 Leuten führen.“