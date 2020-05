Kamingespräche mit ÖBB-Chef Kern

Chefsessel. Er wusste, dass er darauf einmal Platz nehmen will. Christian Kern spricht offen über seine Karriereplanung. Kein Zufall. Kein "zur rechten Zeit am rechten Ort". Kein Glück, denn: "Ich seh's wie Kreisky: Was bitte macht ein Depperter mit dem Glück?". Sein Plan war, sich vom Assistenten - "eine strategisch günstige Position" - in den Vorstand zu entwickeln. "Damals stand eine ganze Manager-Generation vor der Pension. Gute Chancen für junge Führungskräfte", erzählt Christian Kern von seiner Zeit beim Verbund. 1997 hat er dort als Assistent begonnen, zehn Jahre später war er Mitglied des Vorstandes. "Ohne die Förderung durch meinen Chef Hannes Sereinig hätte das aber nicht geklappt."



Seit 2010 ist er nun CEO der ÖBB-Holding. Kern: "Für einen Buben aus Simmering ist das ein weiter Weg." Die Zusage für diesen Job habe er sich sehr lange überlegt. Er musste sich ein Überlebenskonzept zurechtlegen. Die ÖBB sind zu hundert Prozent in staatlicher Hand. Trotzdem hat sich Kern ein beachtliches Maß an unternehmerischer Freiheit geschaffen: "Ich mach's. Aber ich habe keine Angst, den Job wieder zu verlieren. Zu viel Harmoniebedürfnis darf man nicht haben. Konflikte sind Teil der Jobdescription". Sein Verhältnis zur Politik beschreibt er als "vernünftig". Und: "Bestimmte Dinge machen wir einfach nicht". Da sei ihm sein Ruf als Manager wichtiger.