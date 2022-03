Jobsuche: Darauf achten Recruiter bei Bewerbungen

Das Jobmessen-Comeback

In den vergangenen Jahren fanden sie nicht statt. Umso sehr werden sie herbeigesehnt. Denn auf den Jobmessen finden Arbeitgeber und Interessenten zueinander. Eine der größten, die Jobmesse Austria in Wien, soll nun am 24. und 25. September stattfinden. Um die Zeit bis dahin zu verkürzen, wird der KURIER ab sofort monatlich die Aussteller dieser Messe vorstellen. Wir starten diese Woche mit der Polizei und der Raiffeisenbank NÖ-Wien.

Persönlichkeit als Dealmaker

„Wichtig für uns ist es,die richtigen Bewerberinnen und Bewerber zu finden,“ sagt Lana Ganselmayer, Referatsleiterin für Neuaufnahmen in den Exekutivdienst im BMI. Auch für Thomas Holzer, Leiter der Personalentwicklung und Recruiting bei der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien (RLB NÖ-Wien), steht die Persönlichkeit im Zentrum: „Noch mehr als auf die Ausbildung, kommt es auf die Persönlichkeit an. Fachliche Kompetenzen kann man zu Beginn durch die Persönlichkeit kompensieren. Umgekehrt ist es schwierig.“ In allen Berufsbereichen ist eine gute Kommunikationsfähigkeit von Vorteil. Sei es unter Kollegen oder mit den Kunden beziehungsweise als Polizeibeamter mit Bürgern. „Als Polizeibeamtin muss man umsichtig sein, selbstbewusst auftreten und sich seiner Verantwortung bewusst sein. Wertfreiheit ist essenziell,“ meint Lana Ganselmayer. Thomas Holzer fügt noch Engagement und Leistungsbereitschaft dazu: „Begeisterung für den Beruf muss spürbar sein.“