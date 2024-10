Jobmesse im Zeichen der Technik: Das war der TGM Career Day 2024

Jährlich lädt das TGM , mit knapp 3.000 Schülern die größte HTL Wiens, zur Jobmesse . Das Interesse wächst – nicht nur auf Unternehmensseite. Die 1.600 Messejournale, die am Veranstaltungstag, dem 26. September auflagen, waren am Vormittag schon vergriffen.

Firmen würden sich wünschen, die Schülerinnen und Schüler zeitnah als Mitarbeiter für ihr Unternehmen zu gewinnen. Dafür bieten sie viel Flexibilität, unter anderem was die Arbeitszeiten oder Weiterentwicklungsmöglichkeiten betrifft. Die jungen Talente hätten wiederum die Orientierung im Fokus, um später zu entscheiden, welchen Karriereweg sie wirklich einschlagen möchten.

Sich auszutauschen, ins Gespräch zu kommen, wäre jedoch der erste, wichtige Schritt, um beide Seiten zufrieden zu stimmen und das Meiste rauszuholen, so Müller: „Unsere Wirtschaft befindet sich sehr stark im Wandel, deshalb ist es wichtig, dass man in Interaktion tritt.“ Auch weil die Fähigkeiten, die junge Menschen in ihrer Ausbildung erwerben, letztlich jene sind, die es in Zukunft brauche.