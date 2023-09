Der Psychologe Aljoscha Neubauer sagt in einem Magazin-Schule-Interview: "Interessen ändern sich im Laufe des Lebens – im Gegensatz zu Begabungen." Seine Schlussfolgerung ist deshalb: Begabung ist wichtiger als Interesse. Bei der Jobsuche nicht uninteressant. Ein Grund mehr, sich mit dem Thema Arbeit in all seiner Vielfalt auseinanderzusetzen und zu sehen, wo vielleicht noch unentdeckte Talente schlummern. Der Zeitpunkt, um sich in die Arbeitswelt zu stürzen und Neues auszuprobieren, scheint seitens der Arbeitnehmer nahezu perfekt. Hunderttausende Fachkräfte werden in Österreich gesucht, jeder dritte Berufstätige in Österreich ist bereit, seinen Job zu wechseln, und gleichzeitig jagt eine Kündigungswelle der anderen. Zusammengefasst ist der Arbeitsmarkt dynamischer denn je und beim "War for Talents" (übersetzt: Kampf um Talente) können für Bewerber einige Vorteile rausspringen.

Umso wichtiger ist es, die Augen nach Joboptionen offen zu halten. Wie gerufen kommt da die jobmesse austria, eine "Messe für Beruf, Ausbildung, Trainee und Praktika für alle Generationen". Das wichtigste Stichwort ist hierbei "für alle Generationen", denn unzählige internationale Unternehmen treffen hier auf die unterschiedlichsten Talente: Ob Schüler auf der Suche nach Praktika, Studienplätzen und Lehrstellen, Absolventen, die sich in der Arbeitswelt orientieren wollen, oder erfahrene Fachkräfte, die nach neuen Herausforderungen suchen. Auf der Messe in der Marx Halle in Wien erhält jeder und jede entsprechende Informationen - nicht nur zu beruflichen, sondern auch zu Weiterbildungsmöglichkeiten.

Ein Wochenende lang (vom 09.- 10. September) kann man sich also in Wien auf Traumjob-Suche machen. Personalverantwortliche zahlreicher regionaler, nationaler und internationaler Unternehmen sollen dabei helfen. Zwischen Ausstellungsständen, Workshops und Vorträgen können Besucher so einiges in Erfahrung bringen. Nun auch auf einer größeren Skala, da nach dem Erfolg der ersten jobmesse austria im vergangenen Jahr mehr Aussteller dazu gewonnen werden konnten.