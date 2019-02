JOB Telefon: Können wir auf einen freien Faschingsdienstag bestehen?

Unser Service für Sie: Beim kostenlosen JOB Telefon beantworten Experten Ihre Fragen zu Arbeit und Bewerbung. Nächster Termin: 5. März 2019

Die Rechtsanwältin und Expertin im Arbeitsrecht, Melanie Haberer, beantwortete vergangene Woche Ihre Leserfragen:

Geschäftsreise

Demnächst werde ich dienstlich mit dem Flieger verreisen. Gilt auch die Flugzeit als Arbeitszeit? Der Termin ist am Montagmorgen, ich würde gerne schon am Vorabend anreisen. Was muss ich beachten?

Die Flugzeit stellt grundsätzlich als Reisezeit ebenfalls Arbeitszeit dar. Man unterscheidet zwischen aktiver und passiver Reisezeit: Ein Flug ohne Arbeitsleistung ist passive Reisezeit; für solche kann der Kollektivvertrag oder der Arbeitsvertrag Sonderregelungen zur Abgeltung beinhalten, das heißt, dass diese nicht wie aktive Arbeitszeit bezahlt wird, sondern geringer.

Ohne eine solche Vereinbarung ist passive Reisezeit wie normale Arbeitszeit abzugelten. Passive Reisezeit liegt nicht vor, wenn Sie sich etwa während der Reise auf den Termin vorbereiten oder E-Mails beantworten; dann handelt es sich um aktive Reisezeit und damit um regulär zu bezahlende Arbeitszeit. Auch Überstunden können dabei entstehen.

Kündigung

Ich bin 55 und arbeite in einem kleinen Unternehmen. Jetzt droht laut Chef die Insolvenz und er hat mich gekündigt. Ich habe Angst, dass ich in meinem Alter keine neue Anstellung finde. Was kann ich tun?

Bei einer Kündigung mit 55 würde normalerweise eine Kündigungsanfechtung wegen Sozialwidrigkeit in Betracht kommen, weil das Alter eine erhebliche Hemmschwelle für die Arbeitsmarktchancen darstellt. Wenn dem Unternehmen tatsächlich die Insolvenz droht, hat dies aber im Regelfall leider keinen Sinn.

Die wirtschaftlichen Gründe für die Kündigung überwiegen sehr wahrscheinlich Ihr Interesse an der Fortsetzung der Beschäftigung. In Kleinstbetrieben (unter 5 Mitarbeitern) ist in diesem Fall keine Kündigungsanfechtung möglich.