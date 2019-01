JOB Telefon: Ich wurde zu Unrecht verwarnt – was nun?

Eine Verwarnung kann man an sich nicht bekämpfen. Sie hat erst Auswirkungen, wenn nachfolgend auch eine Entlassung ausgesprochen werden sollte, gegen die kann man vorgehen. Ich empfehle Ihnen eine Gegendarstellung in Form einer eMail oder eines Briefes an Ihren Chef, in dem Sie Ihre Sicht der Dinge klarstellen und dass die Verwarnung zu Unrecht erfolgt ist. Falls es zu einer Entlassung kommen sollte, haben Sie den Beweis schwarz auf weiß. Aus dem Personalakt kann eine Verwarnung nicht gelöscht werden. Falls Sie Gewerkschaftsmitglied sind, erhalten Sie natürlich kostenlosen Rechtsschutz.