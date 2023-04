Job mit Klasse: Hauptbewerbungsphase für Pädagogen gestartet

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr ergänzt: „Kinder und Jugendliche bei ihrer Entwicklung in den Wiener Bildungseinrichtungen zu unterstützen ist nicht nur eine sehr sinnstiftende, sondern auch eine enorm wichtige Tätigkeit. Ich hoffe daher auf viele Bewerberinnen und Bewerber, denn für die beste Bildung brauchen wir auch die besten Pädagoginnen und Pädagogen!“

Als Lehrerin und Lehrer begleitet man Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg in ein selbstständiges Leben. Dabei ist kein Tag wie der andere, man hat Raum für Kreativität und ist für Schülerinnen und Schüler Ansprechperson und Vorbild. Die Entwicklung einer guten Kommunikationskultur in der Klasse und mit den Eltern ist eine der wichtigsten Aufgaben der Lehrkräfte. Die Schule soll für Kinder und Jugendliche ein sicherer Ort sein, an dem sie lernen, Spaß haben und Freunde finden.

Neben der fachlichen Ausbildung sind Organisationstalent, Freude an der Arbeit mit jungen Menschen, Geduld und Einfühlungsvermögen wichtig. Ebenso sind Interesse und Verständnis für Themen, die Kinder und junge Menschen bewegen, für deren Probleme und Sorgen unerlässlich. Wer die Fähigkeit besitzt, andere zu begeistern und zu motivieren, macht damit den Schulalltag bunter.

Was erwartet Pädagoginnen und Pädagogen?

Man unterrichtet alleine oder im Team, die Stunden in der Klasse werden vor- und nachbereitet. Neben dem Unterrichten gilt es, Schulveranstaltungen, Ausflüge und Exkursionen zu organisieren. Alle in der Schule gestalten das Schulleben mit und regelmäßige Fort- und Weiterbildung gehören zum Job.

Alle Informationen zum Bewerbungsprozess unter www.bildung-wien.gv.at