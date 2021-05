Job & Kind: Warum die Vereinbarkeit noch immer Frauensache ist

Kaum Väter in Karenz

Ähnlich niedrig sind die Zahlen auch was die Väterkarenzquote betrifft, auch wenn die Datenlage hier nicht ganz so klar ist. Auf KURIER-Anfrage konnten weder das Familienministerium noch das Arbeitsministerium Auskunft erteilen. Und von der Statistik Austria hieß es, dass sich die Anfrage mit ihren Daten ebenfalls nur unzureichend beantworten ließe. Die Schwierigkeit liege darin, dass viele Männer oftmals beispielsweise nur zwei Monate Kinderbetreuungsgeld beziehen würden, dann aber vielleicht länger unbezahlt in Karenz seien. Insgesamt waren von den Kindergeldbezieherinnen und -beziehern zuletzt nur knapp vier Prozent männlich. Diese extrem niedrige Zahl kommt jedoch auch daher, dass Männer meist viel kürzer Kinderbetreuungsgeld in Anspruch nehmen als Frauen – daher ist der Anteil in einem Bezugsmonat entsprechend niedrig. Gemäß einer Auswertung des Bundeskanzleramts im Februar 2018 liegt der Anteil der Väter in Karenz bei etwa 19 Prozent. Das ist zwar höher als vier Prozent – aber immer noch wenig. Zudem stagniere die Zahl seit etwa zehn Jahren und sei in kürzerer Vergangenheit sogar noch etwas gesunken, meint Dörfler-Bolt.

Warum gehen Väter selten in Karenz?

Grundsätzlich haben Väter genau die gleichen Möglichkeiten und Modelle wie Mütter. Das Recht auf die Karenz, also die Freistellung von der Arbeit, haben beide gleichermaßen. Das Kinderbetreuungsgeld ist vorgesehen für jenen Elternteil, der das Kind hauptsächlich betreut und in dieser Zeit nicht berufstätig ist.

Die Gründe seien vielschichtig, wie verschiedene Experten bestätigen. Zum einen liege es oftmals am Geld. Und zwar nicht am Kinderbetreuungsgeld, sondern an dem, was Männer immer noch mehr verdienen als Frauen. Zudem sei die Angst um den Posten im Job unter Männern weiter verbreitet als unter Frauen. „In vielen Unternehmen, speziell in männerdominierten Branchen, sind Väter, die in Karenz gehen, nach wie vor nicht gerne gesehen“, sagt Döfler-Bolt. Natürlich hätten Frauen diese Schwierigkeiten genauso, doch die strukturellen Diskriminierungen seien gesellschaftlich großteils noch immer akzeptiert.