MedAT: „Je mehr Antritte, desto kleiner die Chance“

„Das Interesse am MedAT ist ungebrochen“, sagt Anita Rieder , Vizerektorin für Lehre der MedUni Wien , bei einem Pressegespräch am Freitag in der Messe Wien. Für sie ist es der elfte MedAT in dieser Funktion, dennoch bleibe der Aufnahmeprozess Jahr für Jahr intensiv. Immerhin treten österreichweit über 16.000 Bewerber zum Medizinaufnahmetest an. Auch die Anmeldungen für das Zahnmedizin-Studium hätten in den vergangenen zwei Jahren deutlich zugelegt – und zwar um 30 Prozent.

KURIER: Man hört von monatelangem, intensivem Lernen – von Kursen, Apps und ausgeklügelten Methoden, um den MedAT zu bestehen. Manche treten sogar mehrmals an, um sich den Traum vom Medizinstudium zu erfüllen. Wie oft sollte man den Versuch denn wagen?

Anita Rieder: 45 Prozent der Teilnehmenden versuchen es ein zweites Mal. Was uns auffällt, ist, dass jemand, der schon einmal angetreten ist, beim zweiten Mal besser abschneidet, wenn er sich spezifisch vorbereitet hat. Aber je häufiger man antritt, desto kleiner ist die Chance, dass man besteht. Ab dem dritten und vierten Mal wird es schwierig.

Wie sieht das Bewerberfeld heuer aus – wer tritt zum MedAT an? Wir merken, dass Bewerbungen aus Deutschland und anderen EU-Staaten rückläufig sind. Zehn Prozent der Teilnehmenden haben ein deutsches Maturazeugnis. Gleichzeitig steigt die Anzahl der teilnehmenden Personen mit österreichischem Maturazeugnis.

Auffällig ist sowohl beim MedAT als auch im Medizinstudium der sehr hohe Frauenanteil.

Das hängt damit zusammen, dass Frauen in Österreich mittlerweile einen höheren Bildungsgrad als Männer haben und an den Universitäten stärker vertreten sind. Und: Unser Test diskriminiert nicht. Es gibt keinerlei Benachteiligung auf sozioökonomischer Ebene, nach Nationalität oder Geschlecht. Wichtig sind nur die Vorbereitung und die Leistung, die man erbringt.