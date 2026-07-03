Das sind die selektivsten FH-Studiengänge in Österreich

Während MedAT-Anwärter auf ihre Prüfungsergebnisse warten, bereiten sich andere auf weitere anstehende Aufnahmetests vor. Etwa auf Rechtswissenschaften am 7. Juli, Biologie am 10. Juli oder Psychologie am 14. Juli. Aber nicht nur Unis sind wählerisch: Auch an Fachhochschulen ist die Aufnahme teils schwierig, wie die jährliche Erhebung der Plattform www.aufnahmepruefung.at zeigt. Welche FH-Studiengänge besonders selektiv sind, wird am Verhältnis von Bewerbungen zu verfügbaren Studienplätzen gemessen.

Das FH-Ranking Wenig überraschend bleiben Physiotherapie-Studiengänge besonders selektiv. Angeführt wird das Ranking hier von der FH Salzburg mit 21,4 Bewerbungen pro Platz. Aber auch an der FH Gesundheit Tirol bewerben sich 13,4 Personen pro Physiotherapie-Studienplatz. An der FH Kärnten sind es 10,8 und an der FH Joanneum 9,1 Bewerbungen. Wie beliebt der Gesundheitsbereich ist, zeigt sich auch am Andrang auf Hebammen-Studienplätze an der Hochschule Campus Wien: 16 Bewerbungen pro Platz.