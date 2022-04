Interesse an sozial Berufen? Auf diese Punkte achten Arbeitgeber

Immer mehr Konkurrenz

„Wir bemerken generell eine Veränderung auf dem Arbeitsmarkt, setzen aber gezielt Maßnahmen, wie die Ausbildungsoffensive Pflege Zukunft Wien“ sagt Melanie Widder vom FSW.

Neben der Pandemie sieht Mandl die wachsende Menge an Einrichtungen als Grund für den Mangel: „Es gibt mehr Konkurrenz auf dem Arbeitgebermarkt. Jede Stelle kämpft um Absolventen. Derzeit suchen wir nach fünf Sozialarbeitern und 20 Sozialpädagogen.“ Als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben, sei hier die größte Herausforderung.

Der Bedarf steigt

Der Bedarf an gut ausgebildeten Pflegepersonen steige laut Widder in allen Berufsgruppen an: Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und im gehobenen Dienst. „Wir sorgen dafür, dass Menschen in Wien die Unterstützung bekommen, die sie brauchen.“ Die Aufgabenbereiche decken also Leistungen der Pflege und Betreuung, Behindertenhilfe, Wohnungslosenhilfe, Schuldnerberatung und die Grundversorgung für geflüchtete Menschen. „Es gibt im Sozialbereich nicht das ,eine‘ Berufsbild. Wir haben eine Vielfalt an Jobmöglichkeiten für verschiedene Persönlichkeiten“, sagt Widder. Das Ziel und die Schwierigkeit sei es deswegen, die passenden Personen für die jeweiligen Stellen zu finden.

Qualifikationen stehen sowohl beim FSW und auch bei der MA11 im Zentrum

Gefragt sind bei der MA11 zum Beispiel Personen mit einem Bachelor in sozialer Arbeit oder einer Ausbildung in Sozialpädagogik. Teilweise sind auch beim FSW bestimmte Ausbildungen gesetzlich vorgeschrieben. Quereinsteiger seien willkommen: „Lebenserfahrung ist in diesem Umfeld kein Nachteil“, sagt Mandl.