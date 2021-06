Inside Alpbach – gemeinsam am Berg

Eine wichtige Frage heuer in Alpbach: Kommt er oder kommt er nicht? In den vergangenen Jahren war Christian Kern, damals ÖBB-Boss, heute Bundeskanzler der Republik Österreich, oft gesehener Stammgast beim Europäischen Forum. Man sah ihn auf Diskussionsbühnen, man sah ihn bei Interviews mit Journalisten, man sah ihn im Böglerhof, man sah ihn durch die steilen Straßen von Alpbach joggen.

Es ist eine Kernfrage beim Europäischen Forum Alpbach: Wer ist dort? Wen kann man treffen? Mit wem kann man ins Gespräch, ins Geschäft kommen? Deshalb fährt man hin. Und um sich die hochkarätigen Gespräche anzuhören, die es in dieser Form in Österreich (vielleicht auf der Welt) kein zweites Mal gibt. Nirgendwo sonst kommt man näher an Wirtschaftstreibende, Politiker, Interessenvertreter, Experten heran. Bei keiner anderen "Tagung" ist die Stimmung so unkompliziert, so entspannt. Das hat auch damit zu tun, dass viele gerade aus dem Urlaub kommen, Alpbach als einen Wiedereinstieg in die berufliche Herbstsaison sehen. Der Ort ist winzig, dass man einander ständig treffen muss. Auf dem Weg in die Hauptschule, wo die Arbeitskreise stattfinden. Im Congress Centrum, wo die Vorträge abgehalten werden. Im Böglerhof, Alpbacherhof oder beim Jakober, den Hotels an diesem überschaubaren Platz.

Rund 5000 TeilnehmerInnen reisen jedes Jahr hierher, leisten sich 800 Euro Teilnahmegebühr – ohne Unterkunft und Verpflegung – für drei Tage Wirtschaftsgespräche (oder Gesundheitsgespräche, oder Technologie-, Politik-, Rechts-, Finanz- oder Baukulturgespräche). Das sind hohe Kosten, die von manchen Teilnehmern kritisiert werden. Weshalb sich bei den Wirtschaftsgesprächen in Alpbach auch einige Flanierer finden, die nicht am Programm teilnehmen, aber das gesellschaftliche Zusammentreffen nützen, um zu sehen und gesehen zu werden.