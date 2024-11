Wie Mehlwürmer und Fliegen für Bauern zum lukrativen Nebengeschäft werden

Es hätten nur sechs Tonnen Mehlwürmer pro Jahr sein sollen. Gezüchtet in einem kompakten Lager, mitten in Wien am belebten Yppenplatz. Die Website zur Insektenzucht „aoe“ (Austrian Organic Energy) ging gerade erst online, da rief schon der erste Landwirt bei Mona-Lisa Egger-Richter an.

Ob sie ihm helfen könnte, eine Zucht auf seinem Hof zu errichten, war die Frage. Lange überlegt, hat die Unternehmerin nicht. Denn es blieb nicht bei diesem einen Landwirt. Sie war auf ein Geschäft gestoßen, das viel größer war als das ursprünglich geplante.