Industrie: Hier gibt es die besten Job-Chancen

Und, so die Managerin weiter: „In Zukunft wird in allen Berufsgruppen der Industrie noch viel mehr Grundverständnis für IT-Prozesse erwartet werden.“ Denn neue Technologien liefern den Unternehmen immer mehr Daten, mit denen Arbeitsprozesse optimiert werden können. Oremovic: „Es braucht aber jene, die in der Lage sind, diese Daten richtig zu interpretieren und schnelle Entscheidungen zu treffen. Deshalb ist für uns die Nähe zu Bildungseinrichtungen wichtig, die zukünftigen Mitarbeitern solche Fähigkeiten mitgeben.“

OMV sucht 250 Mitarbeiter

Der internationale Wettbewerb ist vermehrt spürbar. Dadurch werden Faktoren wie Qualität und Expertise immer wichtiger“ , sagt Isabell Hametner, die bei einem weiteren großen Player der heimischen Industrie – der OMV – als Senior Vice President für Human Resources verantwortlich ist. Als Arbeitgeber, so die HR-Expertin, ist es entscheidend, zukunftsorientierte Jobs mit Entwicklungsmöglichkeiten sowie flexible Arbeitszeitmodelle und ein innovationsfreundliches Klima zu bieten.

Die OMV ist in den vergangenen Jahren international stark gewachsen. Allein seit März 2018 wurden fünf Akquisitionen durchgeführt: drei davon in Abu Dhabi, eine in Neuseeland und eine weitere in Malaysia. Die Folge: „Wir suchen derzeit 250 hoch qualifizierten Mitarbeiter in den Bereichen HR, Finanzen und IT“, so Hametner.

Neben dem Aufbau eines Business- und Governance Centers in Wien sucht die OMV momentan vermehrt Experten in den Bereichen Automatisierung, Prozessdigitalisierung und Datenanalyse. Hametner: „Unsere österreichischen Standorte sind nicht nur das Herz der OMV, sie sind auch unser Technologie und Innovationsmotor. Hier werden Technologien entwickelt und global zum Einsatz gebracht.“