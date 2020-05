Incoming: Die Gastfamilie

Ich will gar nicht daran denken wie es ist, wenn sie weg ist. Sie wird mir wie eine Freundin abgehen", sagt Claudia Waldner-Prager über Alicia Zela Quispe - dem Au-pair aus Lima, Peru. Seit fast einem Jahr wohnt die 26-Jährige bei der vierköpfigen Familie. "Als ich zum zweiten Mal schwanger wurde, war mir klar, dass ich Unterstützung brauche", erzählt Waldner Prager. Das jüngste Familienmitglied ist heute acht Monate alt. Waldner-Prager ist zu Hause.



Doch nicht nur wegen der Hilfe bei der Kinderbetreuung entschied sich die Familie für ein Au-pair. "Für uns war der kulturelle Austausch vorrangig", sagt sie. Eine Ausnahmefamilie. Alicia Zela Quispe spricht mit den Kinder Spanisch und auch die Eltern und die Oma lernen die Sprache. Als vollwertiges Familienmitglied fährt das Au-pair mit auf Urlaub, geht mit der Schwester in die Disco. "Wir wollten jemandem ein schönes Jahr schenken. Das Um und Auf ist, dass man dafür offen ist, das Au-pair wie ein neues Familienmitglied aufzunehmen und dass man sich auf eine neue Kultur einlassen will", sagt Waldner-Prager. Im November ist Alicias Jahr vorbei. Bald werden die Waldner-Pragers nach Peru fliegen und die Zela Quispes besuchen.



Die Engländerin Monika Purschke und ihr Mann beschäftigen seit zehn Jahren Au-pairs. "Ich ging bald nach der Geburt meines Sohnes wieder arbeiten. Und da Au Pairs die größtmögliche Flexibilität bieten, haben wir uns dafür entschieden", erzählt Monika Purschke.



Derzeit wohnt die Engländerin Katy McSorly bei der vierköpfigen Familie. "Ich hatte immer nur positive Erfahrungen. Wir hatten Au-pair-Mädchen aus der Ukraine, Ungarn, Weißrussland", sagt sie. Ein typischer Tag läuft bei der Familie so: "Wir frühstücken gemeinsam, dann gehen die Kinder in die Schule. In dieser Zeit erledigt sie den Haushalt, danach hilft sie bei den Hausaufgaben", erzählt Monika Purschke. Wichtig sei, dass ausreichend Platz vorhanden ist und dass die Mädchen eigenständig sind. "Man vertraut ihnen immerhin die Kinder an", sagt Purschke.