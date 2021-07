In der Geduld liegt die Karriere

Der österreichische Volkswirt Matthias Sutter hat herausgefunden, dass geduldige Menschen langfristig erfolgreicher im Job sind. Seine These: Ausdauer schlägt Talent. Im gleichnamigen Buch erklärt er, dass Menschen, die einem sofortigen Impuls widerstehen können, bessere Bildungsabschlüsse haben, mehr Geld verdienen und stabilere Beziehungen führen – insgesamt glücklicher sind.

Ähnliches bestätigt die "Marshmallow-Studie" des österreichischen Forschers und Harvard-Professors Walter Mischel aus den 60ern. Er setzte kleinen Kindern einen Teller mit Marshmallows vor und sagte: Wer will, kann jetzt ein Stück essen. Wer warten kann, bis ich in wenigen Minuten zurückkomme, bekommt zwei. Jene Kinder, die damals Willenskraft bewiesen – 13 Jahre später lud Mischel die Studienteilnehmer wieder ein – waren als Erwachsene emotional gefestigter und auch zielstrebiger.

Und wie sieht das die Generation, der es nicht schnell genug gehen kann? Markus Raunig, seit dieser Woche neuer Geschäftsführer der "AustrianStartups" ist einer, der mit 26 Jahren auf einen bereits sehr dichten Lebenslauf blicken kann. In wenigen Tagen schließt er seinen WU-Master ab, er gewann High-Potential-Auszeichnungen, gründete während des Studiums Start-ups mit. Als ungeduldig auf seinem Weg würde er sich dennoch nicht bezeichnen. Er habe einfach früh Verantwortung tragen wollen.

So gehe es in seinem Umfeld vielen. Die "Instant Gratification" nehme zwar zu, aber: "Wer hoch hinaus will, fühlt sich in einem klassischen Job vielleicht schnell unterfordert. Daher könnte das Gefühl herrühren, die Jungen seien ungeduldig", erklärt er. Möglicherweise sei es für Junge schwer, sich geduldig zu zeigen, wenn sie sehen: in einem Start-up erreichen Gleichaltrige schneller mehr. "Vielleicht müssen sich Arbeitsmarkt und Firmen hier anpassen. Verantwortung ist schließlich einer der größten Motivatoren." Dagmar Hozova, 26 und Rechtsanwaltsanwärterin bei einer Wiener Kanzlei, gehört ebenfalls zu den Ehrgeizigen. "Ich bin kein geduldiger Mensch", sagt sie. "In diesem Beruf muss man aber zwangsläufig lernen, geduldig zu werden. Das Ziel ist ja sehr weit weg." Hozova studierte Jus in Zürich und in Wien, seit ihrem Abschluss 2015 arbeitet sie intensiv daran, in vier Jahren als Anwältin arbeiten zu können. Die Vorwürfe an ihre Generation kann sie gut nachvollziehen. "Wir kennen es ja nicht anders. Wenn wir etwas wissen wollen, googeln wir es, wenn wir Hunger haben, bestellen wir etwas." Alles müsse schnell gehen. Auf dem Karriereweg sei Geduld aber wichtig. Auch, wenn der nächste Karriereschritt noch viele Jahre entfernt ist. Hozova: "Der Beruf ist auf lange Zeit ausgelegt. Man schätzt ihn mehr, wenn man bereit ist, auf ihn zu warten."