Im Lift mit dem Chef: Wie man unangenehmes Schweigen am besten vermeidet

Im “The Daily Muse” von Forbes wird eine Gesprächsform „The Trader Joe” genannt. Dieser sei „lässig und zugänglich”. So könne man das Gespräch mit einem: „Hallo, wie war Ihr Tag?“ beginnen und dann: „Ich glaube nicht, dass wir uns kennengelernt haben. Mein Name ist [XY]. Ich arbeite in [dieser Abteilung] mit [Name Ihres Chefs].“

Die generellen "Does and Do Nots" dieser Situation liegen auf der Hand: „Sie sollten sich in dieser Situation niemals beschweren. Egal ob, Sie unterbezahlt sind, nicht befördert wurden oder weitere Ärgernisse loswerden wollen“, sagt Randall im „Business Insider“-Interview. Dasselbe gilt auch für Firmengerüchte.

Danach könne man, so Rosalinda Oropeza Randall, etwas "Zeitnahes und Relevantes" für das Unternehmen zur Sprache bringen oder, falls Ihr Geschäftsführer kürzlich beruflich verreist sein sollte, nach der Reise fragen. Eine weitere Möglichkeit sei auch über ein kürzlich, erfolgreich abgeschlossenes Projekt der eigenen Abteilung zu sprechen.