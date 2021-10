HR-Summit: Das sind die Gewinner des HR-Awards 2021

Bereits zum sechsten Mal wurden am 13.Oktober die besten HR-Leistungen, innovativsten Projekte und inspirierendsten Ideen beim HR Inside Summit mit dem HR-Award ausgezeichent.

Die Gewinner

Gewinnerin des Abends in der Kategorie HR Person of the Year ist Sandra Chini (Chief People & Organization officer) MAM Baby

Und Newcomer of the Year: Skilltree - New Approach to Skill Management

In der Kategorie Tools und Services belegt Bayer mit Virtual Discovering Bayer den ersten Platz.

Dahinter auf Platz zwei hAPPydo mit Fabelhafte Mitarbeiter-Kommunikation

Und Platz drei: KAGES mit dem Unser Produkt eSign

In der Kategorie Employer Branding landet dm mit "Arbeit anders leben” – interne und externe Verankerung der neuen dm Arbeitgeberpositionierung auf dem ersten Platz

Platz Nummer zwei in der Rubrik ist die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein - Arbeiten bei der Behörde? Wie cool ist das denn?!

Auf dem dritten Stockerl rangiert: Wien Energie mit ihrer Student Innovation Challenge

Erster Platz in der Kategorie Strategie, Leadership & Personalentwicklung wurde A1 mit New Work festival @ A1

Den zweiten Platz ergattert Monvia mit Das Monvia Gespräch

Und auf Platz drei: Thalia -Strategie und Weiterentwicklung im Einklang – ein ganzheitliches Weiterbildungsprogramm

In der Kategorie Recruiting:

Platz 1: Wiener Städtische - “Check die Lehre” – Jobgame. Probiere dich als VersicherungsberaterIn aus!

Platz 2: Klinikum Dortmund - Tiny Hospital

Platz 3: Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein - Ein Karriere-Reiseblog für die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein