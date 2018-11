hr-lounge: Netzwerken mit Genuss

Zum ersten Mal seit Bestehen der hr-lounge wurde das Personaler-Netzwerktreffen am Mittwoch von gleich zwei Firmen ausgetragen: Gastgeberin Eurest-Personalchefin Sabine Riedl hatte sich für die Veranstaltung mit Doris Tomanek, Vorstand HR bei Bank Austria zusammengetan. Der Grund? Ende November wird Eurest am neuen Bank Austria Campus in Wien Österreichs flächenmäßig größten Gastronomiebetrieb eröffnen.

Rund 4000 Mahlzeiten wird Eurest am neuen Standort künftig täglich zubereiten. „Studien belegen, dass Frischküche die Mitarbeiterzufriedenheit steigert“, erklärte Riedel die Mission hinter den Eurest-Kantinen.