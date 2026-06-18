HR Inside Summer Edition 2026 im Schloss Laxenburg
Am 17. Juni 2026 wurde das historische Schloss Laxenburg erneut zum sommerlichen Treffpunkt der österreichischen HR Community - bei der Sommeredition des HR Inside Summits. Mehr als 600 HR Professionals, Führungskräfte und Innovatoren kamen zusammen, um über aktuelle Herausforderungen der Arbeitswelt zu diskutieren, voneinander zu lernen und neue Kontakte zu knüpfen.
Die inhaltliche Klammer des Tages bildete die Frage, wie HR in einer zunehmend automatisierten und von permanentem Wandel geprägten Arbeitswelt menschlich, wirksam und zukunftsfähig bleiben kann. Manuela Wenger zeigte in ihrer Keynote „Humanity by Design“, warum Vertrauen, Intuition und echte Wertschätzung gerade im Zeitalter künstlicher Intelligenz zu entscheidenden Wettbewerbsfaktoren werden. Denn je mehr Aufgaben automatisiert werden können, desto wichtiger wird das, was Technologie nicht ersetzen kann: die Qualität menschlicher Beziehungen.
Zukunftsforscher Franz Kühmayer widmete sich der Frage, wie Organisationen lernfähig bleiben und Veränderungen gestalten können, ohne ihre Mitarbeitenden zu überfordern oder ihre eigene Identität zu verlieren.
HR Inside Summit Summer Edition 2026
Von den richtigen Atemtechniken bis zur besseren Zeiteinteilung
Zum Auftakt nahm Extremsportler und Weltrekord Freediver Christian Redl das Publikum mit in ein „Leben im Grenzbereich“. Er zeigte, wie Angst Menschen limitiert und wie Atemtechniken dabei helfen können, Stress bewusst zu regulieren. Julia Hahn blickte in ihrer Keynote „How to NOT HR“ humorvoll und schonungslos auf den Unternehmensalltag. Maren Wölfl rückte Female Leadership als wirtschaftliche Notwendigkeit in den Mittelpunkt. Raffaela Hofmann beleuchtete Lernen, Human Intelligence und Geldkultur als neue Grundlagen nachhaltiger Performance. Philipp Hajszan stellte schließlich eine Ressource ins Zentrum, die in einer immer schnelleren Arbeitswelt besonders wertvoll wird: unsere Zeit.
Rahmenprogramm mit Workshops und Networking
Auch abseits des Bühnenprogramms wurde viel geboten: Pop up Workshops beschäftigten sich unter anderem mit inklusiver Beschäftigung, Skill Based Hiring, People Analytics, Employer Branding, Entgelttransparenz, Gesundheitsförderung und wirksamer Führung im KI Zeitalter.
Beim erstmals veranstalteten Networking Speed Dating konnten die Teilnehmer unkompliziert neue Kontakte knüpfen. Beim Pizza Crashkurs konnten die Gäste anschließend selbst aktiv werden.
Nach dem letzten Programmpunkt verwandelte sich das Schlossgelände in eine entspannte Sommerparty. Bei mediterraner Kulinarik, frischer neapolitanischer Pizza, Drinks und persönlichen Gesprächen ließ die HR Community den Tag gemeinsam ausklingen.
Save the Date:
Der Austausch über die Zukunft der Arbeit geht bereits im Herbst weiter: Am 14. und 15. Oktober 2026 bringt der HR Inside Summit erneut mehr als 2.500 Teilnehmer aus dem gesamten DACH Raum in der Hofburg Vienna zusammen.
Kommentare