HR Inside Summer Edition 2026 im Schloss Laxenburg

Am 17. Juni 2026 wurde das historische Schloss Laxenburg erneut zum sommerlichen Treffpunkt der österreichischen HR Community - bei der Sommeredition des HR Inside Summits. Mehr als 600 HR Professionals, Führungskräfte und Innovatoren kamen zusammen, um über aktuelle Herausforderungen der Arbeitswelt zu diskutieren, voneinander zu lernen und neue Kontakte zu knüpfen.

Die inhaltliche Klammer des Tages bildete die Frage, wie HR in einer zunehmend automatisierten und von permanentem Wandel geprägten Arbeitswelt menschlich, wirksam und zukunftsfähig bleiben kann. Manuela Wenger zeigte in ihrer Keynote „Humanity by Design“, warum Vertrauen, Intuition und echte Wertschätzung gerade im Zeitalter künstlicher Intelligenz zu entscheidenden Wettbewerbsfaktoren werden. Denn je mehr Aufgaben automatisiert werden können, desto wichtiger wird das, was Technologie nicht ersetzen kann: die Qualität menschlicher Beziehungen.

Zukunftsforscher Franz Kühmayer widmete sich der Frage, wie Organisationen lernfähig bleiben und Veränderungen gestalten können, ohne ihre Mitarbeitenden zu überfordern oder ihre eigene Identität zu verlieren.