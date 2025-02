Was empathische Chefs besser machen – und wie einfühlsam sind Sie?

Um ein empathisches Klima innerhalb des Teams herzustellen, müssen Führungskräfte gesprächsbereit sein. Herausfinden, was für Ziele, Herausforderungen und Bedürfnisse jede Person hat und sie in der Weiterentwicklung unterstützen. Hellseherische Fähigkeiten brauche es dafür nicht, entwarnt Hara. „Das ist ein Missverständnis, mit dem ich aufräumen will“, sagt sie. „Man muss nicht erraten, was das Gegenüber braucht.“ Die meisten Menschen wüssten das selbst ganz genau. Werden aber schlicht nicht danach gefragt. Oder sprechen erst offen darüber, wenn Vertrauen zur Führungskraft besteht. Wie man dieses gewinnt?

Und wenn ich zu nett bin?

„Wir sprechen hier über Arbeitsbeziehungen“, merkt Hara an. Genau wie in einer Partnerschaft würden diese davon leben, sich regelmäßig zu sehen und auszutauschen. „Beziehungen, in denen man an einem gemeinsamen Ziel arbeitet, halten länger“, sagt sie klar.

Beißt man als Führungskraft trotz guter Absichten im Team auf Granit, müsse man bereit sein, sich selbst zu reflektieren. Feedback einzuholen von Mitarbeitern oder zunächst von Freunden, die ehrlich beurteilen, wie einfühlsam man sich verhält. „Wenn du das Interesse ausreichend authentisch glaubhaft machen kannst, dass du an dir arbeiten möchtest, wirst du immer Mitarbeitende finden, die sich öffnen und das unterstützen“, weiß Hara.

Die Angst, als „zu nett“ abgestempelt zu werden, braucht es nicht, weiß die Expertin. „Es gibt kein zu nett oder zu empathisch“, sagt sie. „Was ist schlimm daran, wenn ich mir Mühe gebe, deine Bedürfnisse zu verstehen?“ Wissen Personen das nicht zu schätzen oder nutzen das sogar aus, bliebe noch immer die Möglichkeit, Grenzen zu ziehen.

„Auch wenn ich empathisch führe, muss ich manchmal Ansagen machen“, räumt Hara ein. Schließlich wäre man als Führungskraft immer noch dafür verantwortlich, die Unternehmensziele im Blick zu haben und eine Jobsicherheit zu gewährleisten. „Es hat niemand etwas davon, wenn man nur nett war, aber am Ende alle ohne Arbeit dastehen.“