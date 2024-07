Auch Chefs kündigen – und das immer öfter

Seher: Gehalt ist natürlich immer noch ein Treiber und kommt bei Führungskräften an zweiter Stelle. Jeder, der sich aus einer sicheren Position heraus verändern möchte, will sich auch finanziell steigern. Und zwar immer um mindestens zehn Prozent.

Die bessere Position, das bessere Gehalt ist also nicht der treibende Faktor?

Seher: Wir betreuen viele Familienunternehmen und KMU. Hier entscheidet oft die Familie oder der Eigentümer, teilweise aus dem Bauch heraus. Die zweite Berichtslinie weiß dann manchmal nicht, warum eine Richtung eingeschlagen wurde. Dadurch kann eine Unzufriedenheit entstehen. Außerdem wollen Führungskräfte in Strategien und Entscheidungen mit eingebunden werden und die Vision eines Unternehmens mitgestalten.

Wie steht es um Work-Life-Balance und die Sinnsuche?

Töpfl: Es ist sicher so, dass die Führungskräfte stark hinterfragen, ob ihre Tätigkeit sinnstiftend genug ist. Ob sie für ein Unternehmen arbeiten, das die Welt ein Stück besser macht, auch wenn das vielleicht pathetisch klingt. Das sind alles Fragen, die man sich früher im Normalfall nicht gestellt hat, die aber jetzt ganz wesentlich sind.

Welche Führungsriege ist besonders wechselwillig, welche zufriedener?

Töpfl: Besonders interessant ist die Ebene direkt unter der Geschäftsführung. Denn dort ist die Wechselbereitschaft eklatant niedriger. Aus der Studie geht heraus, dass die erste Berichtslinie zu 75 Prozent zufrieden ist, lediglich ein Viertel denkt an einen Wechsel. Also deutlich weniger als in der Ebene darüber, wo ein Drittel darüber nachdenkt.

Was schließt man daraus?

Töpfl: Dass die oberste Führungsriege sich intensiv damit auseinandersetzt, dass die Führungsebene unter ihr auch zufrieden ist.

Seher: Die Personalarbeit wird einfach exorbitant mehr. Führungskräfte sagen uns in Gesprächen, dass sie fast 60 Prozent ihrer Arbeitszeit in diese investieren müssen, um ihr Team zu motivieren, gut einzusetzen und letztlich auch zu halten.