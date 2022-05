Höhere Preise: Energiesparen bei der Weinproduktion

Produkt-Teuerungen machen sich vielerorts bemerkbar, auch in der Wein-Abteilung. Die steigenden Energiekosten führen nämlich zwangsläufig zu steigenden Produktionskosten, die auch Winzer belasten und den Weinbau in überraschenden Bereichen der Produktion berührt. Unter anderem steigen die Preise der Weingartensteher, der Drähte, des Flaschenwaschens in Gemeinschaftsanlagen, der Flaschenverschlüsse und der Etiketten.

Winzer Hubert Ullmann aus Oberkreuzstetten im Weinviertel sagt dazu: „Die Betriebsmittelpreise steigen. Aber wenn man nur beispielsweise hört, dass sie um wenige Cent teurer geworden sind, klingt das zunächst nicht nach viel. Ab einer gewissen Menge macht es jedoch viel aus.“

Maßnahmen zum Energiesparen

Um Energie zu sparen, setzte Ullmann bereits Ende 2020 erste Maßnahmen: Er investierte in eine Photovoltaikanlage und die gebrauchte Wärme bezieht er nun mit Holz-Hackschnitzel. Gewärmt wird damit das Haus, das Heurigenlokal und bei Gebrauch auch die Weinhalle. „Es ist nachhaltiger, da wir somit weniger fossile Energien aufbrauchen und natürlich spielt auch der Kostenfaktor eine Rolle“, sagt Ullmann.

Eine weitere Maßnahme ist das Wiederverwenden der Weinflaschen: „Ich animiere unsere Kundinnen und Kunden dazu, die Flaschen der Qualitätsweine wieder zurückzubringen, damit diese nicht eingeschmolzen und neu gemacht werden müssen, da auch das viel Energie verbraucht“. Für die günstigeren Flaschen gibt es schon länger ein Pfandsystem.