Hochstapler, Betrüger, Blender: Sind sie auch Vorbilder?

In der heutigen Pop-Kultur erwecken kriminelle Persönlichkeiten wie die Hochstapler Anna Sorokin, Elizabeth Holmes und Frank Abagnale Jr. (Anm.: bekannt aus dem Hollywoodfilm „Catch me if you can“) besonders großes Aufsehen und auch eine gewisse Faszination. Dem stimmt auch Psychologin Karin Flenreiss-Frankl zu: „Sie konnten durch Manipulation und Täuschung aus dem Nichts etwas erschaffen. Verständlich, dass man sich da fragt: Wie haben sie das gemacht?“ Jedoch betont sie auch, dass Betrüger sich als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohl trotzdem nicht eignen würden: „Vor allem als Chefin oder Chef sind hier Konflikte vorprogrammiert.“ Welche Tricks man – abgesehen von dem kriminellen Moment – von ihnen lernen kann.

Man muss eine Vision haben.

Mit einem konkreten Ziel vor Augen könne man andere besser überzeugen, sagt Karin Flenreiss-Frankl: „Anna Sorokin manipulierte und täuschte vieles vor. Aber mit ihrem massiven Selbstbewusstsein, stabilen Auftreten und vor allem auch ihrem vollen Vertrauen in die eigenen Visionen, schaffte sie es, dass andere sie nicht hinterfragten.“ Ein Erfolgsgeheimnis ist laut Flenreiss-Frankl: Von seinen eigenen Ideen überzeugt zu sein.

Selbstsicherheit ist der Schlüssel.

Von der Stimme bis hin zur Haltung, Mimik und Gestik: All das sind nonverbale Signale, die andere unbewusst wahrnehmen und verwenden, um sich ein Bild zu machen. Selbstsicherheit kann man bis zu einem gewissen Grad trainieren und erlernen. „Das geht von der Art, wie man steht und wie man seine Hände bewegt bis hin zur Körperhaltung. Steht man beispielsweise gebückt oder aufrecht? Um selbstsicherer zu wirken, sollte man das alles bewusst üben“, sagt Flenreiss-Frankl. Das eigene Auftreten macht nämlich sehr viel aus und kann unter anderem auch über die eigene Glaubwürdigkeit entscheiden. Besonders gut konnte man das bei den beiden Frauen Holmes und Sorokin erkennen: „Als Frau sollte man sich mehr zutrauen und sich seines Wertes bewusst sein.“